Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Haustür hält Einbruchsversuch stand

Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Mainstraße geriet am Montagabend (5.8.) in den Fokus Krimineller. Zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr, versuchten die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam die Eingangstür des Hauses zu öffnen. Glücklicherweise hielt diese den mehrfachen Hebelversuchen stand. Die Täter ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und traten die Flucht in unbekannte Richtung an. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

