Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Groß-Gerau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Gerau (ots)

Im Zeitraum 04.08.2019, 18:00 Uhr bis 05.08.2019, 20:00 Uhr kam es in der Nordendstraße, a. H. Hausnummer 26, in 64521 Groß-Gerau zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW 5er BMW, Farbe schwarz, im Bereich der Frontstoßstange links durch einen bislang nicht bekannten Fahrzeugführer auf unbekannte Art und Weise und aus ungeklärter Ursache beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbeten an die PSt. Groß-Gerau, Tel. 06152-1750.

