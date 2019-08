Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Tür aufgehebelt und Beute gemacht

Griesheim (ots)

Die Praxis eines Physiotherapeuten geriet am frühen Montagmorgen (05.08) in das Visier von Einbrechern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter um kurz nach 2 Uhr über eine aufgehebelte Tür in die Praxis in der Friedrich-Ebert-Straße. Aus dieser erbeuteten sie mehrere Hundert Euro sowie ein Schlüsselbund. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. Wer in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell