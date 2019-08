Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt-Heubach: Autoscheibe eingeschlagen

Groß-Umstadt (ots)

In der Gartenstraße schlugen Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (02.08) und Samstagmorgen (03.08) die Seitenscheibe eines blauen Citroens ein. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Nähe des Waldstücks abgestellt. Beute machten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Was schlussendlich zu dieser Tat führte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen müssen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die diese Tat beobachtet oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06071/9656-0).

