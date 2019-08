Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Kratzer im Lack

Schaden von rund 2.500 Euro

Ober-Ramstadt (ots)

Einen Schaden von rund 2.500 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, als sie am Sonntag (04.08) ein blaues Auto der Marke BMW in der Nieder-Ramstädter Straße, Ecke Bahnhofstraße, zerkratzten. In der Zeit zwischen 11 und 13.20 Uhr sollen die Täter das blaue Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt haben. Der Schaden erstreckte sich vom vorderen Kotflügel bis zum hinteren Kotflügel. Hinweise zur Tat können den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt mitgeteilt werden (06154/6330-0).

