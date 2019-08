Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Zigarettenautomat im Schwimmbad aufgebrochen

Lindenfels (ots)

Einen im Schwimmbad, an der Mauer des Kiosks angebrachter Zigarettenautomat, geriet in der Nacht zum Sonntag (04.08.) in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten drangen zuvor unberechtigt auf das Schwimmbadgelände ein und hebelten den Automaten anschließend auf. Was die Täter genau erbeuteten, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0.

