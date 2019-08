Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Motorroller aus Hofeinfahrt gestohlen (HP-D 134)

Heppenheim (ots)

Ein in einer Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße abgestellter, schwarzer Motorroller der Marke Piaggio, wurde in der Nacht zum Sonntag (04.08.) von Unbekannten gestohlen.

Die Täter öffneten zunächst das Hoftor und ließen anschließend den mittels Lenkerschloss gesicherten Roller mit dem amtlichen Kennzeichen HP-D 134 mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des motorisierten Zweirads geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

