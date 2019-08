Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr. Polizei sucht Zeugen.

Heppenheim (ots)

Am Sonntag Abend gegen 20:30 Uhr befuhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Laudenbach und Heppenheim ein silberfarbener VW-Kombi die Strecke in Richtung Heppenheim. Aus unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr. Mehrere Fahrzeuge, die in Richtung Laudenbach fuhren, mussten ausweichen. Ein Fahrzeugführer geriet durch sein Ausweichmanöver mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Der PKW wurde hierbei beschädigt. Der Fahrer des VW-Kombi setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Heppenheim bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter der Telefonnummer 062527060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

POK Krafft

Koordinierender Dienstgruppenleiter

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell