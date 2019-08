Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: L 3477, Groß-Bieberau in Richtung Wembach-Hahn schwerer Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots)

Am Samstag, 3. August 2019, um kurz vor 11 Uhr, ereignete sich auf der L 3477 zwischen Groß-Bieberau und Wembach-Hahn ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus Groß-Bieberau hatte mit seinem BMW auf der Kuppe in einem Feldweg neben der Fahrbahn angehalten, war aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und stand hinter dem Fahrzeug. Eine 28-jährige Michelstädterin fuhr mit ihrem Opel von Groß-Bieberau in Richtung Wembach-Hahn. Auf Höhe des geparkten BMW verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der hinter seinem Fahrzeug stehende Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Mainz verbracht werden. Die Fahrerin des Opel wurde ebenfalls verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Seitens der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger beauftragt. Sowohl der BMW als auch der Opel wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn musste für drei Stunden voll gesperrt werden und konnte erst um 14:15 Uhr wieder freigegeben werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Brückengasse 1-7, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 6330 - 0, zu wenden.

Berichterstatterin: PHKin Gunkel, Polizeistation Dieburg

