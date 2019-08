Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen und den Verursacher

Griesheim (ots)

Griesheim - Nachdem ein geparkter dunkelgrauer Mazda 6 in der Griesheimer Uhlandstraße in der Zeit zwischen Donnerstagabend (01.08.2019) und Freitagmorgen (02.08.2019) angefahren und erheblich beschädigt wurde, sucht die Polizei in Griesheim dringend Zeugen. Der Unfall ereignete sich zwischen 19:10 Uhr und 01:00 Uhr. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte nach bisherigen Ermittlungen selbst Beschädigungen aufweisen und könnte orange lackiert sein. In welche Richtung der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete, lies sich bisher nicht rekonstruieren. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu einem unfallbeschädigten Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Griesheim. Telefon: 06155/ 8385-0. Gefertigt: PHK Stefan Weber, Polizeistation Griesheim

