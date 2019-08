Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Freitag, den 02.08.19 kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, in der Mozartstraße in Heppenheim, in Höhe der Hausnummer 52, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Daimler (Cabrio SLK 200) erheblich beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Pritschen-Lkw handeln, welcher sich nach dem Zusammenstoß mit relativ hoher Geschwindigkeit in Richtung Mozartkreisel vom Unfallort entfernte ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder den Pritschen-Lkw sowohl vor als auch nach dem Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

