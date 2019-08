Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt-Erbach: Unfallflucht auf der B45

Fahrer eines schwarzen Mercedes gesucht

Groß-Umstadt-Erbach (ots)

Auf der Bundesstraße 45 in Richtung Bad König, kurz nach Groß-Umstadt, soll es am Donnerstagabend (01.08) in Höhe einer Baustelle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Gegen 19.30 Uhr soll nach ersten Erkenntnissen ein schwarzer Mercedes, kurz vor der Baustelle, noch versucht haben einen weißen Opel Corsa zu überholen. Der Überholvorgang führte aufgrund der Fahrbahnverengung dazu, dass der Fahrer des weißen Opels ausweichen musste und dabei einen Betonpfeiler touchierte. Ungeachtet des Zusammenstoßes, soll der Fahrer des Mercedes seine Fahrt weiter fortgesetzt haben. Auf dem Kennzeichen des schwarzen Autos konnte die Städtekennung für Erbach "ERB" abgelesen werden. Die Polizei in Erbach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben können (06062/953-0).

