Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt-Klein-Umstadt: Pferde entlaufen und teilweise verletzt

Anonymer Anrufer wird gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag (01.08) mitgeteilt wurde, sind zwei Pferde von einer Koppel im Elterweg, linksseitig des Elterhofs, verletzt worden. Nach Angaben eines anonymen Anrufers, sollen zwei Hunde die insgesamt vier Pferde gehetzt haben. Eins dieser Pferde befand sich schwerstverletzt an der Koppel und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die anderen drei Pferde konnten in Klein-Umstadt aufgefunden werden. Von diesen wies eins leichte Verletzungen auf und wurde nach einer ärztlichen Versorgung wieder in die Obhut der Halterin übergeben. Die beiden anderen Tiere blieben unverletzt.

Seitens der Polizei kann eine Straftat nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Fraglich bleibt, ob die Hunde entlaufen waren oder von dem vermeintlichen Halter dazu getrieben wurden.

Zur Aufklärung des Vorfalls suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg den anonymen Anrufer sowie Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Auch der vermeintliche Hundehalter, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden (06071/9656-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell