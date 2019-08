Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Keine Zigaretten für Kriminelle

Automat hielt Aufbruch stand

Lorsch (ots)

Trotz Schneidewerkzeug gelang es Kriminellen nicht, am Freitag (2.8.) den Zigarettenautomaten vor dem Freibad in der Adelungstraße zu öffnen. Ein Zeuge wurde gegen 1.15 Uhr auf die Tat durch Sägegeräusche aufmerksam und sah zwei Personen, wie sie in Richtung eines Lebensmittelmarktes flohen.

Einer der Täter hatte ein Fahrrad dabei und trug einen weißen Kapuzenpullover. Sein Komplize war zu Fuß unterwegs.

Der Schaden am Automat ist etwa 500 Euro hoch.

Wer nähere Hinweise zu den zwei gesuchten Personen geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

