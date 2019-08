Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrraddieb festgenommen

Bolzenschneider und Kupferkabel sichergestellt

Darmstadt (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann wird sich nach seiner Festnahme am Freitagmorgen (2.8.) zukünftig wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten müssen. Kurz vor 2 Uhr war die Polizei von aufmerksamen Anwohnern in der Sandbergstraße verständigt worden, nachdem sie beobachten konnten, wie sich zwei Personen auf verdächtige Weise an einem Fahrrad zu schaffen machten. Weil das Schloss dem kriminellen Vorhaben standhielt, traten die Täter die Flucht in Richtung der Kiesbergstraße an. Dort konnte der Beschuldigte von den alarmierten Ordnungshütern gestellt werden. Seinem noch unbekannten Komplizen gelang bislang die Flucht. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen, stießen die Polizisten auf diverses Fahrradequipment und mehrere Kupferkabel, die er in seinem Rucksack mit sich führte. Außerdem stellten die Zivilfahnder einen Bolzenschneider sicher, den die Täter vermutlich auf ihrer Flucht im Nahbereich des Tatortes zurückließen. Ob das Fahrradzubehör und die Kupferkabel möglicherweise aus Straftaten stammen und ob der Bolzenschneider dem Beschuldigten zugeordnet werden kann, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten zu erreichen.

