POL-DA: Pfungstadt: Würstchen mit Rasierklingen ausgelegt

Polizei warnt Hundebesitzer vor gefährlichen Ködern

Pfungstadt (ots)

Mitarbeiter der Stadt haben der Polizei am Freitagnachmittag (02.08) mitgeteilt, dass auf einem Fußweg am Friedensplatz gefährliche Hundeköder aufgefunden wurden, die offenbar von Unbekannten dort vorsätzlich ausgelegt wurden. Bei den sogenannten "Hundefallen" handelt es sich um Würstchen, die mit Rasierklingen präpariert wurden. Nach derzeitigem Stand wurden mindestens drei dieser Köder, nebeneinander und hinter einem Schild "Hunde verboten" abgelegt. Die präparierten Fallen wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei Besitzer, die dort mit ihren Hunden unterwegs sind, um besondere Vorsicht und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 entgegen.

