Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Erfolgreich gegen Betrüger und falsche Polizisten am Telefon

Südhessen (ots)

Die Masche der falschen Polizisten, angeblichen Verwandten oder Bankmitarbeitern beschäftigt das Polizeipräsidium Südhessen seit einigen Jahren nahezu täglich von der Bergstraße über den Odenwald nach Darmstadt bis hin zur Mainspitze. Regelmäßig warnt die Polizei vor der Betrugsmasche und meldet auch Fälle, bei denen die Betrüger mit ihrer perfiden Masche zum Ziel gekommen sind.

Zum Schutz des Eigentums engagieren sich neben der Polizei auch Familienmitglieder, Bekannte und Mitarbeiter von Geldinstituten. Sie alle helfen mit, um den Betrügern das Handwerk legen zu können. und dies mit einem beachtlichen Erfolg!

Allein im aktuellen Jahr hat das Polizeipräsidium Südhessen bis Ende Juli 793 Meldungen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern registriert und bearbeitet. Darin enthalten sind lediglich fünf Fälle in denen die Kriminellen Geld und andere Wertsachen ergaunert haben. Zweimal kam die Polizei den Tätern bereits zuvor. Die Handschellen klickten, bevor sie das Geld und die Wertsachen einsammeln konnten.

Die Betrugsmaschen sind zwischenzeitlich so bekannt, dass viele Angerufene bereits am Telefon misstrauisch werden und nicht auf die Geschichten der festgenommenen Verbrecher aus dem osteuropäischem Ausland, die auf Zettel ihre nächsten Ziele notiert haben, reinfallen.

Auch sind Familien so gut miteinander vernetzt, dass "Verwandte", die sich in einer angeblich vorübergehenden finanziellen Notlage befinden, gleich durchschaut werden und keine Chance haben.

So sind am Freitagvormittag (2.8.) im Bereich Heppenheim gleich zwei Telefonbetrüger gescheitert, die Vorgaben Enkelkinder der Betroffenen zu sein. Die Angerufenen wussten gleich, dass Kriminelle in der Leitung sind: Die Enkelkinder sind nämlich im Urlaub!

