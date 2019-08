Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Eppertshausen (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2019, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Einsteinstraße, in der Nähe der Einkaufsmärkte, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Einsteinstraße, als ihm zwei Motorroller entgegenkamen. Die Rollerfahrer sollen auf die Gegenspur geraten sein, sodass der 19-Jährige ausweichen musste und dabei mit dem Bordstein kollidierte. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Rollerfahrer flüchteten im Anschluss in Richtung Ortsmitte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei den Zweiradfahrern um zwei circa 20-jährige Männer gehandelt haben, die beide keinen Helm trugen.

Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg (06071/9656-0) zu melden.

Berichterstatter: Polizeikommissar Kaufmann, Polizeistation Dieburg

