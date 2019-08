Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch im Tierheim

Viernheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (2.8.) wurden zwei Mal Personen bemerkt, die offensichtlich versuchten zu unterschiedlichen Zeiten in das Tierheim in der Alten Mannheimer Straße einzudringen. In der ersten Mitteilung über Notruf berichtete der Sicherheitsdienst gegen 2.15 Uhr auch von Schussgeräuschen. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei, auch aus dem benachbarten Mannheim, brachte bislang noch kein Ergebnis zu den Eindringlingen. Für die Spurensuche am Tierheim wurde auch die Feuerwehr aus Viernheim eingebunden. Mit dem Lichtmastwagen leuchteten die Brandschützer den Bereich rund um das Tierheim aus.

Ob bei dem Einbruch Hunde herausgeholt werden sollten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Unter den untergebrachten Hunden befinden sich auch einige Tiere, die aus problematischen Besitzverhältnissen stammen und im Tierheim Zuflucht gefunden haben.

Die Ermittlungen zu dem Fall hat die Kriminalpolizei (K 10) aus Heppenheim übernommen. Hinweise zu dem Fall werden unter der 06252 / 7060 entgegengenommen.

