Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/ Biblis: Erfolgreiche Fahndung nach gestohlenem BMW-Cabrio

Festnahme in der Andreasstrasse

Lampertheim/ Biblis (ots)

Nachdem am Mittwochmorgen (31.7.) ein BMW-Cabrio in Biblis gestohlen wurde (wir haben berichtet), hat die Polizei bereits am Abend den Dieb festnehmen können. Ein Zeuge kannte die öffentliche Suche nach dem Cabrio und informierte die Polizei, nachdem er das Auto auf der Bundesstraße 44 entdeckte.

Am Ortseingang von Lampertheim wurde der 30-jährige Fahrer aus Biblis an einer roten Ampel festgenommen. Der Mann stand mit 2,4 Promille unter Alkoholeinfluss. Zudem bestand der Verdacht, dass er zusätzlich Drogen konsumiert hatte. Im Auto und bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim und der Kriminalpolizei (K 21/ 22) zudem eine geringe Menge Marihuana.

Für das bevorstehende Ermittlungsverfahren wegen Autodiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde auch Blut abgenommen. Der 30-Jährige räumte die Taten bei der Polizei ein und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Donnerstag (1.8.) vorerst aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4337527

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell