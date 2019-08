Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei übt an der Stadtteilschule Arheilgen/ Schule und Heag-Mobilo unterstützen Übungsszenario

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 6. August 2019, üben Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen von 12.00 bis zirka 16.00 Uhr, an der Stadtteilschule, Grillparzerstraße 33, in Darmstadt-Arheilgen.

Anwohner müssen sich an diesem Tag nicht sorgen, wenn sie im Bereich der Schule auf eine größere Anzahl von Polizisten treffen. Die Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen möchten im Rahmen der Übung einer Einsatzlage mit bewaffneten Gewalttätern, die eigenen Abläufe und das Miteinander überprüfen und optimieren.

Unterstützt werden die Ordnungshüter hierbei von der Belegschaft der Stadtteilschule sowie von der HEAG mobilo GmbH, um für die trainierenden Polizisten ein möglichst realitätsnahes Übungsszenario abzubilden.

Im Bereich der Grillparzerstraße kann es im genannten Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für die mit der Übung verbundenen, unvermeidlichen Beeinträchtigungen, bittet die Polizei die umliegenden Anwohner um Verständnis.

