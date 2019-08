Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kontrollen von Rasern, Posern und Tunern/19-Jähriger mit 80 "Sachen" zu viel auf dem Kurt-Schumacher-Ring

Rüsselsheim (ots)

Einen 19 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochabend (31.07.), gegen 18.20 Uhr im Kurt-Schumacher-Ring. Der junge Wagenlenker befuhr die Strecke, auf der maximal 50 km/h zulässig sind, mit 130 Stundenkilometern. Dem 19-Jährigen drohen nun unter anderem 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Weil sich der junge Raser noch in der Probezeit befindet, dürften ihn zudem noch weitere fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen erwarten.

Der Vorfall war Teil einer Kontrolle, die Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau, unterstützt von weiteren Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen, in der Zeit zwischen 16.00 und 22.00 Uhr im Stadtgebiet durchführten. Ein besonderes Augenmerk hatten die Gesetzeshüter hierbei auf Raser, Poser und Tuner gelegt.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 36 Fahrzeuge. Zwei Autofahrer waren unter Drogeneinfluss unterwegs und ein Wagenlenker konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis nachweisen. In allen Fällen wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Im Gesamtergebnis wurden vereinzelt getunte Fahrzeug mit kleineren Verstößen festgestellt. In zwei Fällen, bei denen durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnisse erloschen waren, konnten die Mängel noch an Ort und Stelle behoben werden.

Im Wesentlichen verliefen die Kontrollen aber ohne besondere Auffälligkeiten bezüglich einer "Tunerszene".

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell