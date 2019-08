Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Autoanhänger gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter hatten es am Montagnachmittag (29.7.) auf einen Autoanhänger vom Hersteller Brenderup, Modell MT 3080, abgesehen. Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr entwendeten die Kriminellen das in der Mühltalstraße abgestellte und mit einem Schloss gesicherte Transportgerät. An dem Anhänger war das Kennzeichen DA-VM 127 angebracht.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06157/95090).

