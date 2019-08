Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: 61-Jähriger attackiert und verletzt/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montagabend (29.07.), kurz nach 23.00 Uhr, beleidigten zwei junge Männer in der S-Bahnlinie 7, vor dem Halt am Bahnhof in Mörfelden, einen 61 Jahre alten Mann. Nach Verlassen der Bahn wurde der 61-Jährige von dem Duo im Bereich der Bahnunterführung geschlagen und nicht unerheblich verletzt. Die beiden Angreifer flüchteten nach der Tat in Richtung Tizianplatz.

Der Geschädigte, der selbst aus Pakistan stammt, gab gegenüber der Polizei an, dass auch die beiden Unbekannten vermutlich pakistanischer Herkunft sind. Die Tatverdächtigen sind 18 bis 20 Jahre alt, 1,70-,1,75 Meter groß und haben schwarze Haare. Beide waren mit weißen T-Shirts bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

