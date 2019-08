Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Groß-Gerau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Gerau (ots)

In der Zeit vom 28.07.2019, 19:00 Uhr bis 29.07.2019, 07:00 Uhr kam es in der Helwigstraße, a. H. Hausnummer 25, in 64521 Groß-Gerau zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter roter Mazda im Bereich der Frontstoßstange rechts durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am roten Mazda entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbeten an die PSt. Groß-Gerau, Tel. 06152-1750.

