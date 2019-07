Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Diebe erbeuten Geld aus Friseursalon

Groß-Umstadt (ots)

Bei Reinigungsarbeiten nutzten Diebe am Samstagnachmittag (27.07) einen kurzen Moment der Unachtsamkeit aus und erbeuteten mehrere Hundert Euro aus der Kasse eines Friseursalons. Gegen 14.45 Uhr soll ein Mann das Geschäft in der "Obere Marktstraße" betreten haben, während ein weiterer Mann vor dem Eingang aufgepasst haben soll. Als die Reinigungskraft die Männer bemerkte, flüchteten die beiden Täter. Die Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein sowie ein südländisches Erscheinungsbild haben. Beide hatte dunkle, kurze Haare, die auch zurückgegelt gewesen sein könnten sowie einen Dreitagebart. Der Mann an der Tür soll während der Tat mit einer roten Hose bekleidet gewesen sein. Mit einem weißen T-Shirt, mit blauen, kleinen Punkten oder Flecken, einer blauen Jeans sowie weißen Sportschuhen, mit schwarzen Emblem, soll der Täter im Laden bekleidet gewesen sein. Zudem trug er einen grauen Pullover über seine Schulter. Laut Zeugenaussage soll der Mann im Geschäft eine 2 bis 3 Zentimeter große Narbe am Hinterkopf gehabt haben, die am Haaransatz von links unten nach rechts oben verlief. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

