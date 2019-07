Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Groß-Zimmern (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2019, gegen 13 Uhr, befuhr eine 57-jähriger Motorradfahrer, aus der Gemeinde Otzberg, die B26 aus Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg. In Höhe Groß-Zimmern geriet er dabei auf der linken Fahrspur, aus bislang ungeklärter Ursache, ins Schlingern und stürzte. Der 57-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, sodass es von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde halbseitig gesperrt.

