Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Verkehrsschild aus Rahmen geschlagen

Mehrere Hundert Euro Schaden

Lorsch (ots)

Ein Verkehrsschild, dass den Fußgängerüberweg in der Lindenstraße kenntlich macht, ist zwischen dem 22. und 23. Juli so stark beschädigt worden, dass es ausgewechselt werden muss. Die Stadt Lorsch hat am Mittwoch (31.7.) die Beschädigung, die mit 650 Euro zu Buche schlägt, bei der Heppenheimer Polizei angezeigt. Das beschädigte herabhängende rechteckige Schild mit blauem Hintergrund wurde noch von einer Befestigung gehalten.

Beamte der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim suchen Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können. Telefon: 06252/ 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell