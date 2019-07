Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Zeilhard: Brandschutztür von Sporthall aufgehebelt

Reinheim (ots)

Die Brandschutztür der Sporthalle in der Straße "Am Mühlbach" hebelten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (30.-31.07) auf. Derzeit ist noch unklar, ob die Halle im Anschluss betreten wurde. Augenscheinlich fehlte aus den Räumlichkeiten erst einmal nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

