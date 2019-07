Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Schwarzes BMW-Cabrio aus der Hofeinfahrt gestohlen/ Täter blockiert ungewollt Kreuzungsbereich

Biblis (ots)

Ein schwarzes BMW-Cabrio wurde am Mittwochmorgen (31.7.) aus der Hofeinfahrt eines Hauses in der Klostergewannstrasse/ Ecke Lindenstraße gestohlen. Der Dieb würgte auf seiner Flucht den Motor des Cabrios ab, so dass der Wagen gegen 6.45 Uhr für einige Minuten den Kreuzungsbereich Klostergewannstrasse/ Darmstädter Straße blockierte. Der Dieb konnte letztendlich wieder den Motor starten und fuhr mit dem Wagen, an dem das Kennzeichen HP-JT 264 angebracht war, weg.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) aus Heppenheim sucht Zeugen, die Hinweise geben können, wo der BMW aufgefallen ist. Insbesondere werden die Autofahrer gesucht, die an der ungewollten Blockade halten mussten und das schwarze Cabrio der 3er Serie und/ oder den Täter gesehen haben. Telefonisch sind die Beamten unter der 06252 / 7060 zu erreichen.

