Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/ Michelstadt: Sechs Autofahrer ohne Sicherheitsgurt

Erbach/ Michelstadt (ots)

Jeweils dreißig Euro mussten sechs Autofahrer am Dienstag (31.7.) bezahlen , als sie ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt in Verkehrskontrollen der Polizei fuhren. Die mobilen Kontrollen wurden im Stadtbereich Erbach und Michelstadt durchgeführt. Im Wiesenweg in Michelstadt, Höhe der Zufahrt zum Bienenmarktgelände, richteten die Beamten am frühen Abend zudem eine Standkontrolle ein. Insgesamt sind achtzehn Autofahrer angehalten und überprüft worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell