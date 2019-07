Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/ L 3111: Mit über 100 Sachen durch den Wald

Polizei stoppt Raser

Vierheim/ Lampertheim-Hüttenfeld (ots)

Auf der Landesstraße 3111, zwischen Lampertheim-Hüttenfeld und Viernheim, überwachten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochabend (31.7.) die Einhaltung der dortigen Höchstgeschwindigkeit in den Nachtstunden. Der Streckenabschnitt, der durch den Wald führt ist dafür bekannt, dass Wild die Fahrbahn kreuzt und es in der Vergangenheit zu vielen Unfällen kam. Daher ist die Geschwindigkeit zwischen 21 Uhr und 7 Uhr auf maximal 60 km/ h begrenzt.

Mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h stoppten die Beamten gegen 1.35 Uhr einen 59 Jahre alten Viernheimer. Die Geschwindigkeit seines Peugeot lag deutlich über den festgelegten Geschwindigkeitswert. Auf ihn kommt jetzt ein einmonatiges Fahrverbot, ein Punkt im Verkehrszentralregister sowie ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro zu.

