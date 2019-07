Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Büttelborn: Langfinger nutzen geöffnete Türen/Polizei warnt

Groß-Gerau/Büttelborn (ots)

Gleich zweimal nutzten Unbekannte am Dienstag (30.07.) offen stehende Türen für Diebstähle aus Häusern.

Zum Durchlüften öffnete eine Frau in der Jean-Bareth-Straße in Groß-Gerau zwischen 7.00 und 10.00 Uhr die Haustür. Kriminelle nutzten die Gelegenheit, verschafften sich unbemerkt Zugang in das Gebäude und ließen anschließend eine Geldbörse mit Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Ähnlich erging es einer Bewohnerin in der Erlenstraße in Büttelborn. In der Zeit zwischen 14.45 und 16.45 Uhr verschafften sich Langfinger durch die offene Terrassentür Zutritt in die Räumlichkeiten und erbeuteten auch hier eine Geldbörse samt Inhalt. Zeugen beobachteten in diesem Fall einen Verdächtigen, der zur fraglichen Zeit aus dem Haus kam. Der Unbekannte ist zirka 30 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Der Mann hat kurze, schwarze Haare, einen dunklen Teint und trug eine kurze, schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Die Ordnungshüter warnen in diesem Zusammenhang: "Lassen Sie offen stehende Türen niemals unbeaufsichtigt!"

