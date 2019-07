Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fischbachtal: Diebe stehlen Bohrhammer von Baustelle

Fischbachtal (ots)

Von einer Baustelle in der Straße "Schloßblick" entwendeten Diebe einen Bohrhammer im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Montag (29.07) bemerkte ein Zeuge gegen 14 Uhr den Diebstahl, der bis zu zwei Stunden zurückliegen konnte. Die Täter begaben sich unbemerkt auf die Baustelle des entstehenden Mehrfamilienhauses und erbeuteten das womöglich rote Gerät aus einem Flur. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06154/6330-0).

