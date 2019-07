Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbrecher flüchten unerkannt

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Kleidungsstücke, eine schwarze Handtasche und eine rote Geldbörse erbeuteten Einbrecher aus einer Wohnung im Ziegelbusch. In der Zeit zwischen Sonntagmorgen (28.07) und Montagabend (29.07) gelangten die Täter über die aufgehebelte Wohnungstür in die Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt. Der durch den Einbruch verursachte Gesamtschaden wird auf über 1.400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

