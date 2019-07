Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbruch in Gaststätte

Münster (ots)

Über eine Tür drangen bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (29.-30.07) in eine Gaststätte in der Darmstädter Straße ein. Die Gaststätte befindet sich zwischen der Goethestraße und der Gutenbergstraße. Aus den Räumlichkeiten erbeuteten die Täter elektronische Geräte sowie Geld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 800 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden von den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegengenommen (06071/9656-0).

