Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Vandalismus im Restaurant

Groß-Umstadt (ots)

Etwa 750 Euro Schaden verursachten am frühen Montagmorgen (29.07) Kriminelle, als sie in einem Restaurant in der Georg-August-Zinn-Straße, Ecke Steinschönauer Straße, die Zapfhähne aufdrehten und die Flüssigkeiten auf den Boden laufen ließen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter gegen kurz nach 1 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten. Entwendeten dort nach ersten Angaben jedoch nichts. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können (06071/9656-0).

