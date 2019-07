Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Biblis (ots)

Am Dienstag (30.07.), gegen 11:45 Uhr, wurde in der Wattenheimer Straße in Biblis ein grauer Opel beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Höhe einer dortigen Metzgerei. Der Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren den geparkten Opel auf der linken Seite und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden wird auf eine Höhe von ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem bislang unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, unter der Rufnummer 06206 / 9440-0, zu melden

