Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebrochen

Kleidung, Bargeld und Zigaretten gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein am Steubenplatz geparkter grauer Dacia geriet am Montagabend (29.7.) in das Visier Krimineller. Zwischen 20.45 Uhr und 23.10 Uhr brach der noch unbekannte Täter eine Tür des Fahrzeuges auf, gelangte so in den Innenraum und schnappte sich dort abgelegte Kleidungstücke, Bargeld und, unter anderem, Zigaretten. Der Wert der Beute wird auf rund 200 Euro beziffert. Der an dem Auto entstandene Schaden dürfte mit 1500 geschätzten Euro deutlich höher liegen.

Die Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen, zum Beispiel den Abtransport der Beute, getätigt haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-0)

