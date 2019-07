Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Montag den 29.07.2019 zwischen 09:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Fabrikstraße in Bensheim ein silberner Toyota beschädigt. Der Unfall ereignete sich an einem dortigen Friseurgeschäft indem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Verlassen seines Autos die Autotür an den geparkten Toyota schlug. Der Schaden wird auf eine Höhe von ca. 150 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem bislang unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim zu melden. Tel.: 06251 / 84680

