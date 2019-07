Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch am helllichten Tag gescheitert

Wer hat die Flüchtenden bemerkt?

Bensheim (ots)

Offensichtlich sind Einbrecher am Samstag (27.7.) von den heimkehrenden Bewohnern gestört worden, so dass sie ohne Beute in der Friedhofstraße/ Nähe Röderweg geflüchtet sind.

Mit Pflastersteinen zerschlugen die Täter zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr zwei große Erkerfenster, um in das Wohnhaus einsteigen zu können. Der Schaden an den Fenstern ist mindestens 5000 Euro hoch.

Wer zur Tatzeit die Flüchtenden bemerkt hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Einbruchskommissariats (K 21/ 22) in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

