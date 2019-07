Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trio attackiert 20-Jährigen/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren attackierten nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht zum Montag (29.07.), gegen 2.30 Uhr, an einer Bushaltestelle in Höhe des Schlosses, nach einem zunächst verbal geführten Streit, einen 20 Jahre alten Mann.

Der 20-Jährige zog sich hierbei eine Platzwunde zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Auseinandersetzung vermisste der Angegriffene sein Mobiltelefon. Das Handy konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden.

Die drei Verdächtigen flüchteten vom Tatort, konnten aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung später vorläufig festgenommen werden. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, weil er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen an das Kriminalkommissariat K 35 unter der Telefonnummer 06151/969-0.

