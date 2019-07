Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Lilafarbene Vespa Piaggio Ciao aus Halle gestohlen

Wer kann Hinweise geben

Brensbach (ots)

Ein auffällig lilafarbenes Zweirad der Marke Vespa Piaggio, Modell Ciao, wurde zwischen Donnerstagmittag (25.7.) und Freitagnachmittag (26.7.) aus einer gesicherten Hobbywerkstatt in der Darmstädter Straße / Nähe "Am Schaafgarten" gestohlen. Mit einem weiteren Moped, dass noch am Freitagabend an einer anderen Scheune wieder aufgefunden wurde, verschwanden die Diebe.

Die Vespa Ciao ist ohne Kennzeichen. Hinweise zu den Tätern und dem derzeitigen Standort der gesuchten lilafarbenen Ciao nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

