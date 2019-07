Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/ Dorf-Erbach: Diebe dringen in zwei Verkaufsstände auf dem Wiesenmarkt ein

Erbach (ots)

Über das Wochenende wurden zwei Verkaufsstände auf dem Wiesenmarkt von Dieben heimgesucht. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 2000 Euro.

Zwei Kisten mit neuen Bügeleisen der Marke Heller sowie eine Kiste mit drei defekten Geräten wurden zwischen Freitagabend (26.7.), 23 Uhr, und Samstagmorgen (27.7.) aus dem Messezelt gestohlen. Das mit Kordel verschlossene Zelt stellte kein Hindernis für die Täter dar.

Am frühen Sonntagmorgen (28.7.) machten sich Diebe an einem weiteren Verkaufsstand her, um letztendlich vier Schachteln Zigaretten aus dem Privatbestand des Verkäufers klauen zu können. Die im Stand zum Verkauf stehenden Kissen blieben unterdessen unberührt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Waren entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

