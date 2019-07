Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Kahlschlag an der Rosenhecke

Heppenheim (ots)

Die meterlange Rosenhecke in der Erbisgasse wurde von Unbekannten so zurückgeschnitten, dass nur noch Stümpfe aus der Erde ragen. Die Hecke am "Erbisgassenkreuz" ist wohl nicht mehr zu retten. Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde jetzt Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Tatzeit wird zwischen dem 7. und 11. Juli eingegrenzt. Wer Hinweise zu der dilettantischen Gartenarbeit geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060.

