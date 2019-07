Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Randalierer schmeißt Mobiliar aus Fenster

Polizei nimmt 53-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat am Freitag (26.7.) einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in der Frankfurter Straße ausgelöst. Gegen 22.10 Uhr hatte der 53-Jährige, ohne ersichtlichen Grund, lautstark in seiner Wohnung randaliert und zahlreiche Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Mehrere Streifen eilten vor Ort und nahmen den Randalierer schließlich in seiner Wohnung fest. Dabei stießen die Beamten zudem auf rund 20 Hanfsamen, 10 Gramm Marihuana und weiteren 155 Gramm einer bislang noch nicht definierten "Kräutermischung". Der Grund für sein Verhalten, der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Verdacht des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Festgenommene musste die Beamten mit zur Wache begleiten und wurde von dort in ein Krankenhaus gebracht.

