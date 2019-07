Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 41-Jähriger mit 3,10 Promille am Steuer gestoppt

Anzeige erstattet und Führerschein sichergestellt

Darmstadt (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann aus Darmstadt wird sich zukünftig wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen. Am späten Samstagabend (27.7), kurz nach 22 Uhr, hatte eine Streife den Mann in der Daniel-Greiner-Straße am Steuer seines Autos gestoppt. Rasch zeigte sich, dass der Darmstädter zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein entsprechender Test zeigte den Wert von 3,10 Promille an. Der Beschuldigte musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm Blut entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Anzeige erstattet.

