Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zahlreiche Keller aufgebrochen/Polizei ermittelt gegen vier Tatverdächtige

Bischofsheim (ots)

Weil sie ihn beim Aufbruch eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Platanenstraße ertappten, hielten Anwohner am Freitagabend (26.07.) einen 15 Jahre alten Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Wie sich im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergab, wurde in insgesamt 17 Kellerabteile des Wohnkomplexes eingebrochen, zwei weitere Aufbruchsversuche misslangen. Zudem wurden an 13 weiteren Kellertüren von der Polizei Spuren entdeckt, die vermuten lassen, dass damit Einbrüche vorbereitet wurden. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 1000 Euro.

Neben dem 15-Jährigen richtet sich der Tatverdacht gegen drei weitere Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls gegen das Quartett.

