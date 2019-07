Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kriminelle nach Einbruchsversuchen ohne Beute geflüchtet

Darmstadt (ots)

Nach zwei versuchten Wohnungseinbrüchen in Darmstadt und in Arheilgen am vergangenen Wochenende (26.-28.07) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Mit mehreren Hebelansätzen versuchten Einbrecher in der Nacht zum Samstag (26.-27.07) die Terrassentür einer Wohnung im Asternweg aufzubrechen. Aus bislang ungeklärter Ursache brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Der durch den Einbruchsversuch entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf über 1.100 Euro.

In Darmstadt schreckte am Sonntag (28.07) ein Mann eine 21-jährige Bewohnerin auf, als er in der Bleichstraße gegen 18.45 Uhr über die offene Balkontür in die Wohnung der jungen Frau einstieg. Der Täter flüchtete umgehend und allem Anschein nach auch ohne Beute, nachdem er die 21-Jährige wahrnahm.

Der Einbrecher soll etwa 25 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Zudem hatte er kurze, blonde Haare. Während der Tat trug er eine braune Cargohose.

Hinweise zu den beiden Taten nehmen die Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell