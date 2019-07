Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Kiosk/Zeuge ertappt Verdächtigen

Bischofsheim (ots)

Auf frischer Tat ertappte ein Zeuge am Samstagnachmittag (27.07.) einen 16 Jahre alten Jugendlichen beim widerrechtlichen Einsteigen in den Kiosk eines Biergartens am Brunnen "Böcklersiedlung".

Der Zeuge hielt den jungen Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife fest. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die eingesetzten Beamten beleidigte der 16-Jährige währenddessen auf unflätigste Weise.

Den Tatverdächtigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls sowie Beleidigung.

